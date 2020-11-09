Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые

Иммунитет от коронавируса. Фото: Shutterstock

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Иммунитет от коронавируса может оставаться даже после исчезновения антител в организме, поскольку в теле сохраняются «заточенные» под конкретный патоген B- и T-клетки иммунитета.

В связи с этим будущие вакцины, если будет доказана их эффективность, и естественное распространение вируса среди, все-таки смогут создать коллективный иммунитет. Об этом сообщает bioRxiv.

Сообщается, что существуют обоснованные опасения, что определенные мутации штаммов коронавируса потенциально могут быть устойчивыми к антителам, нейтрализующим основной тип патогена. Поэтому предусмотреть устойчивость этих клеток пока сложно.

Авторы исследования установили, что долгоживущие Т- и В-клетки иммунной памяти потенциально могут присутствовать в тканях организма и возобновлять свою работу после новой встречи с вирусом.

В подтверждение этих слов биологи проверили 88 выздоровевших пациентов с коронавирусом из Италии и Швеции. Подавляющее большинство из них переболели коронавирусом в первые вспышки болезни в Европе. Средний возраст пациентов составил 63 года (от 32 до 89 лет). Среди испытуемых было 45 мужчин и 33 женщины.

Отмечается, что легкое течение болезни было у пятерых, среднее у 16, тяжелое у 52 и критическое — у пятерых. Антитела против коронавируса обнаружились в 85% проб, собранных в течение первого месяца после появления симптомов.

Уровни антител IgM или IgA снизились спустя месяц, тогда как уровни IgG оставались стабильными до полугода после постановки диагноза. В 80% проб, собранных спустя 6−8 месяцев после появления симптомов, IgG все присутствовали в организме. Специфические иммунные ответы B- и T-клеток памяти развивались у подавляющего большинства пациентов, вне зависимости от тяжести заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Всемирной организации по охране здоровья отмечают, что коллективный иммунитет не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.