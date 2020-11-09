Чи є імунітет у подолавших коронавірус, відповіли вчені

Імунітет від коронавірусу. Фото: Shutterstock

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Імунітет від коронавірусу може залишатися навіть після зникнення антитіл в організмі, оскільки в тілі зберігаються «заточені» під конкретний патоген B- і T-клітини імунітету.

У зв’язку з цим майбутні вакцини, якщо буде доведена їх ефективність, і природне поширення вірусу, все-таки зможуть створити колективний імунітет. Про це повідомляє bioRxiv.

Повідомляється, що існують обґрунтовані побоювання, що певні мутації штамів коронавірусу потенційно можуть бути стійкими до антитіл, що нейтралізує основний тип патогену. Тому передбачити стійкість цих клітин поки складно.

Автори дослідження встановили, що довгоживучі Т- і В-клітини імунної пам’яті потенційно можуть бути присутніми в тканинах організму і відновлювати свою роботу після нової зустрічі з вірусом.

На підтвердження цих слів біологи перевірили 88 видужалих пацієнтів з Італії та Швеції. Переважна більшість з них перехворіли на коронавірус під час перших спалахів хвороби в Європі. Середній вік пацієнтів склав 63 роки (від 32 до 89 років). Серед випробуваних було 45 чоловіків і 33 жінки.

Зазначається, що легкий перебіг хвороби був у п’ятьох, середній у 16, важкий у 52 і критичний — у п’ятьох. Антитіла проти коронавірусу знайшли у 85% проб, зібраних протягом першого місяця після появи симптомів.

Рівні антитіл IgM або IgA знизилися через місяць, тоді як рівні IgG залишалися стабільними до півроку після постановки діагнозу. У 80% проб, зібраних через 6−8 місяців після появи симптомів, IgG досі присутні в організмі. Специфічні імунні відповіді B- і T-клітин пам’яті розвивалися у переважної більшості пацієнтів, незалежно від тяжкості захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Всесвітній організації з охорони здоров’я зазначають, що колективний імунітет не може бути дієвою стратегією в боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.