Володимир Зеленський. Фото: Znaj

https://racurs.ua/ua/n146241-zelenskomu-dozvolyly-otrymuvaty-podarunky-na-bud-yaku-sumu.html

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Володимир Зеленський, президент України, відтепер може отримувати подарунки на будь-які суми та дякувати своїм дарувальникам, уникаючи відповідальності. Через рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 27.10.2020 № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) позбавлене можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Також це стосується і порушення чиновниками встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

У агентстві повідомляють, що чиновники можуть скористуватися ситуацією правової невизначеності, яку створила КСУ, та почуватися вільно при отриманні коштовних подарунків. Вони можуть «віддячувати» дарувальникам, уникаючи відповідальності, оскільки механізм протидії таким правопорушенням зруйнований.

Якщо чиновник отримав подарунок, а потім на знак подяки виніс рішення на користь дарувальника, то таке рішення вважається ухваленим в умовах конфлікту інтересів та підлягає скасуванню. Проте через рішення КСУ НАЗК не зможе скласти протоколи про адміністративні правопорушення та звернутися до суду із позовом про скасування таких рішень", — пояснює очільник НАЗК Олександр Новіков.



Відтепер приймати подарунки можуть:

Президент України;

прем'єр-міністр та міністри Кабінету Міністрів України, їхні заступники;

народні депутати України;

судді та прокурори;

члени Вищої ради правосуддя та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

члени Центральної виборчої комісії;

голова Національного банку України, його заступники;

члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

члени Антимонопольного комітету України;

голова Фонду державного майна України, його заступники;

голова Державної митної служби України, його заступники;

голова державної фіскальної служби України;

секретар Ради національної безпеки і оборони України, його заступники;

керівник Офісу Президента України, його заступники;

інші державні службовці категорії «А» та «Б», посадові особи місцевого самоврядування, віднесені до першої — третіх категорій.

Як відомо, через рішення КСУ робота НАЗК залишається заблокованою, а тому складання протоколів та притягування чиновників до відповідальності залишається «завислим» у повітрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конституційна криза, спровокована нещодавнім рішенням Конституційного суду України (КСУ) щодо електронного декларування, триває. Судді КСУ підтримують законопроект № 4304, поданий спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, і готові дати роз’яснення свого рішення щодо електронного декларування.