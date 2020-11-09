У Кремлі пояснили, чому досі не привітали Байдена з перемогою

Джо Байден та Володимир Путін, фото: «ИноСМИ»

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Ракурс

Джо Байдена, кандидата від Демократичної партії США на цьогорічних президентських виборів, вже привітали з перемогою лідери низки держав світу, зокрема й України. Однак Росія не поспішає до них приєднуватися.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив цю ситуацію тим, що російський лідер Володимир Путін вважає, що спочатку потрібно дочекатися офіційних результатів виборів, повідомляє агентство «РКБ».

Президент Путін неодноразово говорив, що він проявить повагу до будь-якого вибору американського народу і що буде готовий до роботи з будь-яким обраним президентом США, — зазначив Пєсков.

Він додав, що з будь-яким з переможців виборів Росія сподівається «налагодити діалог» та «домовитися про шляхи нормалізації наших двосторонніх відносин».

Також Пєсков розповів, чому, в такому разі, Путін після попередніх виборів у 2016 році привітав Трампа ще до оголошення офіційних результатів.

Тоді не було анонсів юридичного оскарження, — зазначив прес-секретар президента РФ.



Байдена з перемогою вже також привітала канцлер ФРН Ангела Меркель. У своєму привітанні вона висловила надію на відновлення тісніших зв’язків з Вашингтоном при адміністрації нового президента і зазначила, що Байден «добре знає Німеччину та Європу».

Нагадаємо, у команді Трампа спростовують оприлюднену ЗМІ інформацію про те, що родичі нібито закликали його визнати свою поразку на цьогорічних президентських виборах.