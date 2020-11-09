Анкеты опроса Зеленского оказались на свалке — объяснение «Слуги народа»

https://racurs.ua/n146244-ankety-oprosa-zelenskogo-okazalis-na-svalke-obyasnenie-slugi-naroda-foto.html

Ракурс

Опрос президента Владимира Зеленского состоялся 25 октября во время местных выборов, но общественный резонанс по его поводу до сих пор масштабный. На днях ситуацию обострили фото бюллетеней, похожих на те, что использовали во время опроса.

Их нашли на свалке. Фото обнародовал сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Андрей Смолий.

На фото видно кучу перевязанных бюллетеней с «5 вопросами» от Зеленского, которые лежат в помещении, похожем на склад для утилизации мусора.

Зеленскому «важно» ваше мнение. Очень «важны» 5 вопросов. Так важно, что этот хлам просто выбросили на помойку, — прокомментировал Смолий эти фото.

В «Слуге народа» 9 ноября отреагировали на фото якобы уничтоженных анкет. В партии Зеленского объяснили, что анкеты не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом.

Возможно, на «сенсационные» фотографии в Facebook — это именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты опроса, — говорится в заявлении партии.

В СН также предполагают, что на фото могут быть поврежденные бланки или «напечатанные кем-то копии анкет», а печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере.

В пресс-службе СН сообщили, что окончательные результаты исследования «5 вопросов от президента» подсчитаны и обещали представить их после обнародования официальных результатов местных выборов.

Напомним, что всенародный опрос президента состоялся в день местных выборов 25 октября. В бюллетенях украинцев спрашивали о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне на Донбассе, легализации медицинского каннабиса, сокращении количества народных депутатов до трехсот и гарантиях безопасности для Украины по Будапештскому меморандуму.

В Офисе президента объяснили, что речь идет не о референдуме и никаких юридических последствий опрос не вызовет.

Опрос вызвал критику среди оппозиционных партий, а также у международных организаций и даже части судей, которые обвинили Офис президента в скрытой агитации и нерепрезентативной выборке.