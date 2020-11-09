Ураган "Ета". Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n146247-potujnyy-shtorm-nakryv-florydu-foto-i-video-styhiyi.html

Ракурс

Шторм «Ета» з проливними дощами і сильними вітрами накрив американський штат Флорида сьогодні, 9 листопада. Шторм вийшов на берег пізно ввечері в неділю в районі Лоуер-Матекамб-Кі.

Напередодні активності стихії на південному узбережжі Флориди були закриті школи, пляжі і пригальмовано рух громадського транспорту. Парки пересувних будинків і кемпінги у низинних районах також були евакуйовані, влада відкрила сховища. Про це повідомляє BBC.







Повідомляється, що «Ета» раніше пронеслася по Центральній Америці і Кубі. Національний центр США зі стеження за ураганами попередив, що «Ета» принесе сильні вітри, зливи і небезпечний штормовий нагін у багато районів і населених пунктів Південної Флориди і Флориди-Кіс.





Згідно з прогнозом, місцями регіон накриє до 300 мм опадів, а штормові нагони можуть досягати 1,2 м. Десятки тисяч людей були евакуйовані. Повідомляється, що у Гватемалі, де раніше пронісся шторм, виникли масштабні зсуви, викликані сильними дощами.

Від стихії постраждали десятки будинків, загинули або пропали безвісти близько 150 осіб. У сусідньому Гондурасі підтверджено не менше 10 смертельних випадків. Влада Панами повідомили про 17 загиблих і 68 зниклих безвісти. У Мексиці офіційні особи південного штату Чьяпас заявили, що шторм забрав життя щонайменше 20 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шторм «Алекс» приніс смерть і руйнування до Франції. Сильний вітер, проливні дощі, зсуви і повені призвели до загибелі 20 осіб. Щонайменше дев’ять осіб пропали безвісти. У південно-східній частині країни без світла залишилися 13 тис. 500 абонентів.