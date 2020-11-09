Хакеры атаковали вузы на Винничине, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/n146257-hakery-na-vinnichine-pohischali-otvety-na-ekzamenacionnye-bilety-sbu-foto.html

Ракурс

СБУ разоблачила хакерскую группировку, члены которого вмешивались в работу компьютерных программ и информационных ресурсов вузов Винничины.

Хакеры противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, в которых, в частности, содержались ответы на экзаменационные билеты, которые они впоследствии продавали. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, хакеры также осуществляли DDoS-атаки (атаки на системы, призванные сделать их недоступными для пользователей) на компьютерные системы вузов, чтобы заблокировать их работу во время сдачи экзаменов.

У членов группировки изъяли компьютерную технику, sim-карты с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей).

Напомним, в начале сентября хакеры взломали сайт МВД Беларуси и «объявили» Александра Лукашенко в розыск.