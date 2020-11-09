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Ракурс
Хакери атакували виші Винничини, фото: «Корреспондент.net»

Хакери на Вінничині викрадали відповіді на екзаменаційні білети — СБУ (ФОТО)

9 лис 2020, 16:18
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СБУ викрила хакерське угрупування, члени котрого втручалися у роботу комп’ютерних програм та інформаційних ресурсів вишів Вінничини.

Хакери протиправно змінювали офіційну інформацію навчальних закладів та отримували доступ до файлів, у котрих, зокрема, містилися відповіді на екзаменаційні білети, які вони згодом продавали. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Крім того, хакери також здійснювали DDoS-атаки (атаки на системи, покликані зробити їх недоступними для користувачів) на комп’ютерні системи вишів, щоб заблокувати їхню роботу під час складання іспитів.

У членів угрупування вилучили комп’ютерну техніку, sim-карти з доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від оборудок.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж).

Хакери атакували виші Винничини, фото: СБУ

Хакери атакували виші Винничини, фото: СБУ

Хакери атакували виші Винничини, фото: СБУ


Хакери атакували виші Винничини, фото: СБУ

Нагадаємо, на початку вересня хакери зламали сайт МВС Білорусі й «оголосили» Олександра Лукашенка в розшук.

Джерело: Ракурс


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