МОЗ планує запровадити в магазинах «пріоритетні години» для пенсіонерів, фото — Суспільне

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Карантин в Україні набуває нових форм. «Пріоритетні години» для пенсіонерів під час карантину планує запровадити влада. У цей час у магазинах позачергово обслуговуватимуть пенсіонерів.

Міністерство охорони здоров’я домовляється із торговими мережами про «пріоритетні години» з 10.00 до 12.00 для населення віком у понад 60 років.

Про такі наміри повідомляє «Суспільне» з посиланням на гендиректора директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірину Руденку.

Таке рішення дозволить літнім людям уникати великого скупчення людей. При цьому уряд не планує обмежувати обслуговування літніх людей в інший час, після 12.00.

Руденко повідомила, що в уряді розглядають й інші додаткові обмеження, які допоможуть стримувати поширення COVID-19, але найбільш конструктивними заходами вважають обмеження контактів та соціальне дистанціювання.

Руденко заявила, що під час раніше анонсованого очільником МОЗ «карантину вихідного дня» влада обмежить роботу закладів харчування, ТРЦ та розважальних закладів і залишить відкритими лише об'єкти першочергової потреби, зокрема, магазини та аптеки.

Нагадаємо, що сьогодні заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про нові заходи, які ухвалили на кількох нарадах серед топ-керівництва країни: