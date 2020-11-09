Одна з вакцин проти COVID-19 показує понад 90% ефективності. Фото: nash.live

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Ракурс

Розробкою вакцини від коронавірусу займаються безліч країн та компаній, але лише один препарат показав вже 90% ефективності

Перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний проти COVID-19. Аналіз показує значно кращі результати, ніж більшість експертів сподівалися. Про це заявили представники компанії-виробника, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у випробуваннях третьої фази взяли участь понад 43 тис. людей. Аналіз був проведений після того, як 94 учасники захворіли на COVID-19. Люди різного етнічного походження виявились однаково захищеними. Випробування триватиме доти, доки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але наразі 90% інфекцій вдалося попередити.

Виробник стверджує, що серйозних побічних ефектів від препарату немає. Дані збиратимуть до третього тижня листопада, а потім висновки подадуть до регуляторів на затвердження. Швидке ліцензування може означати перші дози для медпрацівників до кінця року.

Сьогодні великий день для науки та людства. Перший набір результатів нашої третьої фази випробування вакцини проти коронавірусу забезпечує початкові докази здатності нашої вакцини запобігати COVID-19, — заявив керівник Pfizer Альберт Бурли.

Нагадаємо, Україна хоче постачати з Бразилії вакцину від COVID-19. Посольство України у Бразилії вже надіслало запити бразильським державним інститутам щодо можливого експорту вакцини.