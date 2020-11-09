Одна из вакцин против COVID-19 показывает более 90% эффективности. Фото: nash.live

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Ракурс

Разработкой вакцины от коронавируса занимаются множество стран и компаний, но лишь один препарат показал уже 90% эффективности

Первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен против COVID-19. Анализ показывает значительно лучшие результаты, чем большинство экспертов надеялись. Об этом заявили представители компании-производителя, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в испытаниях третьей фазы приняли участие более 43 тыс. людей. Анализ был проведен после того, как 94 участника заболели COVID-19. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными. Испытание будет продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждены 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но сейчас 90% инфекций удалось предупредить.

Производитель утверждает, что серьезных побочных эффектов от препарата нет. Данные будут собирать до третьей недели ноября, а затем выводы подадут в регуляторы на утверждение. Быстрое лицензирование может означать первые дозы для медработников до конца года.

Сегодня великий день для науки и человечества. Первый набор результатов нашей третьей фазы испытания вакцины против коронавируса обеспечивает первоначальные доказательства способности нашей вакцины предотвращать COVID-19, — заявил руководитель Pfizer Альберт Бурлы.

Напомним, Украина хочет поставлять из Бразилии вакцину от COVID-19. Посольство Украины в Бразилии уже направило запросы бразильским государственным институтам относительно возможного экспорта вакцины.