Медведица на подводной лодке, фото: «Камчатка-Информ»

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В России застрелили медведицу с медвежонком, которые вылезли на подводную лодку. Инцидент произошел в поселке Рыбачий на Камчатке, где расположена база Тихоокеанского флота РФ.

Сначала в соцсетях появилось видео, на котором медведица с малышом подплывают к подводной лодке и взбираются на ее борт. Впоследствии было опубликовано видео трагической развязки инцидента — животных застрелили, сообщает издание «Камчатка-Информ».

Отмечается, что, по словам автора видео, животных пришлось застрелить, поскольку иначе они бы добрались до одного из двух расположенных рядом поселений.

В пресс-службе Тихоокеанского флота РФ сообщили, что обезвредили диких животных, которые были опасными. Для этого пришлось вызвать охотника.

Видео с отстрелом животных раскритиковали в интернете, пользователи которого считают такие действия негуманными и слишком жестокими, особенно в отношении медвежонка. В то же время эксперты такое поведение медведицы называют нетипичным.

«Мне трудно сказать, почему медведица с медвежонком вышла в базу подводных лодок и залезла на одну из них, но такое поведение дикого животного не типично», — отмечает руководитель отдела агентства лесного хозяйства Камчатского края РФ Владимир Гордиенко.

На Камчатке обитают около 24 тыс. бурых медведей и эти животные довольно часто наведываются к людям. Обычно они идут сами, однако иногда отпугивать их приходится охотникам и полиции.

С начала года в регионе убили более 50 агрессивных медведей.

Напомним, в мае на одной из улиц российского города Ярославля на мужчину напал медведь.