В России расстреляли медведицу с медвежонком, вылезших на подводную лодку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n146254-v-rossii-rasstrelyali-medvedicu-s-medvejonkom-vylezshih-na-podvodnuu-lodku-video.htmlРакурс
В России застрелили медведицу с медвежонком, которые вылезли на подводную лодку. Инцидент произошел в поселке Рыбачий на Камчатке, где расположена база Тихоокеанского флота РФ.
Сначала в соцсетях появилось видео, на котором медведица с малышом подплывают к подводной лодке и взбираются на ее борт. Впоследствии было опубликовано видео трагической развязки инцидента — животных застрелили, сообщает издание «Камчатка-Информ».
Отмечается, что, по словам автора видео, животных пришлось застрелить, поскольку иначе они бы добрались до одного из двух расположенных рядом поселений.
В пресс-службе Тихоокеанского флота РФ сообщили, что обезвредили диких животных, которые были опасными. Для этого пришлось вызвать охотника.
Видео с отстрелом животных раскритиковали в интернете, пользователи которого считают такие действия негуманными и слишком жестокими, особенно в отношении медвежонка. В то же время эксперты такое поведение медведицы называют нетипичным.
«Мне трудно сказать, почему медведица с медвежонком вышла в базу подводных лодок и залезла на одну из них, но такое поведение дикого животного не типично», — отмечает руководитель отдела агентства лесного хозяйства Камчатского края РФ Владимир Гордиенко.
На Камчатке обитают около 24 тыс. бурых медведей и эти животные довольно часто наведываются к людям. Обычно они идут сами, однако иногда отпугивать их приходится охотникам и полиции.
С начала года в регионе убили более 50 агрессивных медведей.
. «Мы плывём на льдине как на бригантине»: это не про нас… А вот на АПЛ «Рязань» — запросто. Листай ➡️ карусель))) Поселок Рыбачий. Подробности выясняются… ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❗СТАЛИ ОЧЕВИДЦАМИ ИНТЕРЕСНОГО СОБЫТИЯ? �ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО И ВИДЕО В DIRECT ИЛИ WHATSAPP: 8−914−628−17−85 #kamchatka #новости #Камчатка #news #камчаткаинформ #большечемновости #петропавловск_камчатский #петропавловсккамчатский
Напомним, в мае на одной из улиц российского города Ярославля на мужчину напал медведь.