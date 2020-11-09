Ведмедиця на підводному човні, фото: «Камчатка-Інформ»

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У Росії застрелили ведмедицю з ведмежам, котрі вилізли на підводний човен. Інцидент стався у селищі Рибачий на Камчатці, де розташована база Тихоокеанського флоту РФ.

Спочатку в соцмережах з’явилося відео, на якому ведмедиця з малюком підпливають до підводного човна та забираються на його борт. Згодом було опубліковане відео трагічної розв’язки інциденту — тварин застрелили, повідомляє видання «Камчатка-Інформ».

Зазначається, що, за словами автора відео, тварин довелося застрелити, оскільки інакше вони б дісталися до одного з двох розташованих поряд поселень.

У прес-службі Тихоокеанського флоту РФ повідомили, що знешкодили диких тварин, які були небезпечними. Для цього довелося викликати мисливця.

Відео з відстрілом тварин розкритикували в інтернеті, користувачі якого вважають такі дії негуманними та занадто жорстокими, особливо щодо ведмежати. Водночас експерти таку поведінку ведмедиці називають нетиповою.

Мені важко сказати, чому ведмедиця з ведмежам вийшла до бази підводних човнів і залізла на одну з них, але така поведінка дикої тварини не типово, — наголошує керівник відділу агенції лісового господарства Камчатського краю РФ Володимир Гордієнко.

На Камчатці живе близько 24 тис. бурих ведмедів і ці тварини досить часто навідуються до людей. Зазвичай вони йдуть самі, проте інколи відлякувати їх доводиться мисливцям та поліції.

З початку року в цьому регіоні вбили понад 50 агресивних ведмедів.

Нагадаємо, у травні на одній з вулиць російського міста Ярославля на чоловіка напав ведмідь.