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Ракурс
СБУ. Фото: прес-служба органу

СБУ зловила на межі з Кримом зрадника-пособника окупантів (ФОТО)

9 лис 2020, 15:11
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Cлужба безпеки України спіймала під час спроби виїзду на тимчасово окуповану територію Криму українця, який сприяв окупантам та доклав руку до незаконних обшуків та затримань кримських татар у справах «Хізб ут-Тахрір».

До цього підозрюваний проходив службу у Міністерстві внутрішніх справ України. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя.

Повідомляється, що підозрюваним є Федорян Микола Аурелович, який до 2011 року обіймав керівну посаду в органах МВС України. У 2011 звільнився в запас з посади заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим. Йому повідомлено про підозру у вчиненні держзради. Наразі його очікує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років, у разі причетності до вищезгаданих злочинів.

Зрадник, затриманий СБУ. Фото: Прокуратура АР Крим

Спецслужбовці зазначають, що підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Після окупації Криму у 2014 році залишився працювати на цьому підприємстві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою «Державне унітарне підприємство «Чорноморнафтогаз».

Користуючись своїм службовим становищем він з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме «Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим» в організації проведення ряду незаконних обшуків у домівках представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації «Хізб ут-Тахрір».

Листування підозрюванного з замовниками. Фото: Прокуратура АР Крим

Слідство встановило, що підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортом при проведенні обшуків і конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим».


27 березня 2019 року підозрюваний надавав транспортні засоби окупантам для проведення на території Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Криму окупанти затримали шістьох кримських татар у «справі Хізб ут-Тахрір». Це сталося після обшуків, які російські силовики влаштували 7 липня о четвертій годині ранку в чотирьох районах Криму. ФСБ РФ затримала Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф’янова, Сейрана Хайретдінова, Вадима Бектемирова та Олександра Сизикова. Останній є інвалідом по зору.

Джерело: Ракурс


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