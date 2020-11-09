Тихановська розповіла, чи вважає Крим українським

Світлана Тихановська, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n146252-tyhanovska-rozpovila-chy-vvajaie-krym-ukrayinskym.html

Ракурс

Світлана Тихановська, лідер білоруської опозиції, котру учасники протестних акцій в Білорусі вважають справжнім переможцем останніх президентських виборів у цій країні, дотримується позиції, що Крим, згідно з нормами міжнародного права, належить Україні.

Про це вона заявила в коментарі агентству «Укрінформ».

Моя особиста точка зору — є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні, — наголосила вона.

Щодо російської агресії на Донбасі, Тихановська зазначила, що вона особисто виступає «проти будь-якого прояву агресії».

Водночас Тихановська, котра під час цьогорічної виборчої кампанії метою свого висування кандидатом у президенти Білорусі називала підготовку до проведення нових справедливих виборів, зазначила, що не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ обере після повалення Олександра Лукашенка.

Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу, — зазначила вона.



Президентські вибори, які в Білорусі відбулися 9 серпня, спровокували масові акції протесту, учасники яких вважають офіційні результати сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наприкінці жовтня назвав умови початку діалогу з лідерами білоруської опозиції. Серед них — ставлення цих осіб до окупації Криму та російської агресії проти України.