Тихановская рассказала, считает ли Крым украинским

Светлана Тихановская, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n146252-tihanovskaya-rasskazala-schitaet-li-krym-ukrainskim.html

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Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, которую участники протестных акций в Беларуси считают настоящим победителем последних президентских выборов в этой стране, придерживается позиции, что Крым, согласно нормам международного права, принадлежит Украине.

Об этом она заявила в комментарии агентству «Укринформ».

Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине, — подчеркнула она.

Относительно российской агрессии на Донбассе, Тихановская отметила, что она лично выступает «против любого проявления агрессии».

В то же время Тихановская, которая во время нынешней избирательной кампании целью своего выдвижения кандидатом в президенты Беларуси называла подготовку к проведению новых справедливых выборов, отметила, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, которого белорусский народ выберет после свержения Александра Лукашенко.

Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа, — отметила она.



Президентские выборы, которые в Беларуси состоялись 9 августа, спровоцировали массовые акции протеста, участники которых считают официальные результаты сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце октября назвал условия начала диалога с лидерами белорусской оппозиции. Среди них — отношение этих лиц к оккупации Крыма и российской агрессии против Украины.