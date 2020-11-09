Протест ФОПов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n146251-fopy-perekryli-shest-trass-pod-lvovom-chego-trebuut-foto.html

Ракурс

Протест представителей движения # SaveФОП на Львовщине прошел сегодня, 9 ноября. Утром сотни активистов перекрыли движение на шести трассах международного значения, требуя сохранить микробизнес в Украине.

Митингующие требуют отменить законы, которые с нового года отменяют упрощенное налогообложение для микробизнеса. Об этом сообщает 5 канал.

Перекрытия трассы происходили на 6 км дороги Западный обход Львова, на трассе М-06 Киев — Чоп возле Стрыя (616 км) и на 527 км. Также активисты перекрыли дорогу на 150 км трассы М-09 Львов — Рава-Русская и на 49 км автодороги М-10 Львов — Краковец. Митингующие продолжают протестовать на трассе в Самборе, и на ул. Городоцкой во Львове.



Активисты ходили по пешеходному переходу на автомобильных дорогах и блокировали движение автомобилей по всем направлениям. В 12.00 акция завершилась. На местах работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативные группы.

Организаторы митинга обещают — если власть их не услышит и на этот раз, они перенесут протесты под Верховную Раду в Киеве.

Начиная с сентября ФОПы требуют «права на труд, гарантированный Конституцией Украины», то есть не закрывать предприятия избирательно на карантин, а также принять законопроекты 3853−1 (2) и 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. В том числе предприниматели выступают против введения фискальных кассовых аппаратов.

В сентябре 2019 года Рада одобрила законопроект, согласно которому, использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса стало обязательным с целью детенизации расчетов.

Бесплатное фискальное решение для программного РРО («РРО в смартфоне») стало доступным для полноценного использования на добровольной основе с 1 августа. С 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.

Напомним, ранее мы сообщали, что кассовые аппараты для физлиц-предпринимателей (ФЛП) пока не отменены. Верховная Рада 4 ноября не смогла отсрочить их введение до 1 января 2022 года.