Протест ФОПів. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n146251-fopy-perekryly-trasy-pid-lvovom-chogo-vymagaut-foto.html

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Протест представників руху #SaveФОП на Львівщині пройшов сьогодні, 9 листопада. Зранку сотні активістів перекрили рух на шести трасах міжнародного значення, вимагаючи зберегти мікробізнес в Україні.

Мітингарі вимагають скасувати закони, які від нового року скасовують спрощене оподаткування для мікробізнесу. Про це повідомляє 5 канал.

Перекриття відбувалися на 6 км дороги Західний обхід Львова, на трасі М-06 Київ — Чоп біля Стрия (616 км) та на 527 км. Також активісти перекрили дорогу на 150 км траси М-09 Львів — Рава-Руська і на 49 км автодороги М-10 Львів — Краковець. Мітингарі продовжують протестувати на трасі в Самборі, і на вул. Городоцькій у Львові.





Активісти ходили по пішохідному переходу на автомобільних дорогах та блокували рух автомобілів в усіх напрямках. О 12 годині акція завершилася. На місцях працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи.





Організатори мітингу обіцяють — якщо влада їх не почує і цього разу, вони перенесуть протести під Верховну Раду в Києві.

Починаючи з вересня ФОПи вимагають «права на працю, гарантованого Конституцією України», тобто не закривати підприємства вибірково на карантин, а також прийняти законопроєкти 3853−1 (2) і 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. У тому числі підприємці виступають проти впровадження фіскальних касових апаратів.





У вересні 2019 року Рада схвалила законопроект, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО («РРО в смартфоні») стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня. З 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців мало стати обов’язковим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що касові апарати для фізосіб-підприємців (ФОП) наразі не скасовані. Верховна Рада 4 листопада не змогла відтермінувати їхнє введення до 1 січня 2022 року.