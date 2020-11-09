Ляшко оголосив новий план влади у боротьбі з коронавірусом, фото — Громадське телебачення

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Ракурс

Заборона планових операцій, 80 тис. коронавірусних ліжок і карантин на вікенд — Ляшко оголосив новий план влади

Боротьба з пандемією коронавірусу в Україні переходить у новий етап. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про нові заходи, які ухвалили на кількох нарадах серед топ-керівництва країни.

Один з них — заборона з 9 листопада усіх планових операцій в медзакладах країни.

Планові госпіталізації заборонено, прийматимуть виключно ургентних і коронавірусних хворих, — повідомив Ляшко на брифінгу.

Головний санітарний лікар України заявив, що «ситуація вкрай напружена», тому влада доручила медикам створити не 50, а 80 тис. ліжок для COVID-хворих. Причому 80% нових ліжок повинні бути облаштовані подачею кисню. Таким чином 60 тис. ліжок в лікарнях матимуть кисневі концентратори.

Влада розпочне розгортання тимчасових шпиталів в пристосованих приміщеннях, а Кабмін найближчими днями оголосить про запровадження окремого виду карантину — обмежень на вікенд.

Очікується, що таке рішення Кабмін ухвалить на найближчому засіданні.

Давайте так, щоб нам не знадобився третій етап, — заявив Ляшко.

«Ракурс» повідомляв, що посольство України у Бразилії надіслало запити бразильським державним інститутам щодо можливого експорту вакцини проти коронавірусу.