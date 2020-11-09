Ляшко объявил новый план власти, фото — Громадське телебачення

https://racurs.ua/n146250-zapret-planovyh-operaciy-80-tys-covid-koek-i-karantin-na-uikend-lyashko-obyavil-novyy-plan.html

Ракурс

Борьба с пандемией коронавируса в Украине переходит на новый этап. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объявил о новых мерах, принятых на нескольких совещаниях топ-руководства страны.

Одна из них — запрет с 9 ноября всех плановых операций в медучреждениях страны.

Плановые госпитализации запрещены, принимать будут исключительно ургентных и коронавирусных больных, — сообщил Ляшко на брифинге.

Главный санитарный врач Украины заявил, что «ситуация крайне напряженная», поэтому власть поручила медикам создать не 50, а 80 тыс. коек для COVID-больных. Причем 80% новых коек должны быть оснащены подачей кислорода. Таким образом 60 тыс. коек в больницах будут оснащены кислородными концентраторами.

Власть начнет развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях, а Кабмин в ближайшие дни объявит о введении отдельного вида карантина — ограничений на уикенд.

Ожидается, что такое решение Кабмин примет на ближайшем заседании.

Давайте так, чтобы нам не понадобился третий этап, — заявил Ляшко.

«Ракурс» сообщал, что посольство Украины в Бразилии направило запросы бразильским государственным институтам по поводу возможного экспорта вакцины против коронавируса.