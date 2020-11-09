СБУ. Фото: пресс-служба органа

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Служба безопасности Украины поймала при попытке выезда на временно оккупированную территорию Крыма украинца, который способствовал оккупантам и приложил руку к незаконным обыскам и задержаниям крымских татар по делам «Хизб ут-Тахрир».

До этого подозреваемый проходил службу в Министерстве внутренних дел Украины. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

Сообщается, что подозреваемым является Федорян Николай Аурелович, который до 2011 года занимал руководящую должность в органах МВД Украины. В 2011 уволился в запас с должности заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым. Ему сообщено о подозрении в совершении госизмены. Сейчас его ожидает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет, в случае причастности к вышеуказанным преступлениям.



Работники спецслужбы отмечают, что подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО «Государственное акционерное общество» Черноморнефтегаз «. После оккупации Крыма в 2014 году остался работать на этом предприятии, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием «Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз».

Пользуясь своим служебным положением, он с 26 марта 2019 года оказывал помощь оккупационным правоохранителям, а именно «Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым» в организации проведения ряда незаконных обысков в домах представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации «Хизб ут-Тахрир».

Следствие установило, что подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортом при проведении обысков и конвоировании незаконно задержанных лиц в СИЗО и «Управление ФСБ РФ по Республике Крым».

27 марта 2019 года подозреваемый предоставлял транспортные средства оккупантам для проведения на территории Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержано 23 человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Крыму оккупанты задержали шестерых крымских татар по «делу Хизб ут-Тахрир». Это произошло после обысков, которые российские силовики устроили 7 июля в четыре часа утра в четырех районах Крыма. ФСБ РФ задержала Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Вадима Бектемирова и Александра Сизикова. Последний является инвалидом по зрению.