СБУ уразила ангари з винищувачами в Криму. Фото:

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СБУ уразила ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму.

Підтверджено п’ять влучань дронів спецслужби по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Попередньо відомо, що на момент удару в двох ангарах перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Пожежа, яка виникла в ангарі з Су-30СМ, свідчить, що ціль була успішно уражена. Про це прес-центр СБ України 1 липня повідомив у Telegram.

У спецслужбі наголосили, що орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн дол. Ціна залежить від комплектації винищувача.

СБУ системно знищує військовий потенціал російських окупантів як на передовій, так і у ворожому тилу. Жодні ангари чи сховища не допоможуть — СБУ дістане ворога всюди, — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, у квітні на аеродромі «Кача», що в анексованому Криму, Сили оборони атакували радіолокаційну станцію «МР-10», пункт управління протиповітряної оборони та наземний радіолокаційний запитувач «Пароль-4» (1Л22).