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Минздрав планирует ввести в магазинах «приоритетные часы» для пенсионеров

Минздрав планирует ввести в магазинах «приоритетные часы» для пенсионеров

9 ноя 2020, 16:01
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Карантин в Украине постояннно видоизменяется. «Приоритетные часы раьоты» для пенсионеров во время карантина планирует ввести власть. В это время в магазинах вне очереди будут обслуживать пенсионеров.

Министерство здравоохранения договаривается с торговыми сетями о «приоритетных часах» с 10.00 до 12.00 для населения в возрасте после 60 лет.

О таких намерениях сообщает «Суспільне» со ссылкой на гендиректора директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости МЗ Ирину Руденко.

Такое решение позволит пожилым людям избегать большого скопления людей. При этом правительство не планирует ограничивать обслуживание пожилых людей в другое время, после 12.00.

Руденко сообщила, что в правительстве рассматривают и другие дополнительные ограничения, которые помогут сдерживать распространение COVID-19, но наиболее конструктивными мерами считают ограничение контактов и социальное дистанцирование.

Руденко заявила, что во время ранее анонсированного главой Минздрава «карантина выходного дня» власти ограничат работу заведений питания, ТРЦ и развлекательных заведений и оставят открытыми только объекты первоочередной необходимости, в частности, магазины и аптеки.


Напомним, что сегодня заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объявил о новых мерах, принятых на нескольких совещаниях топ-руководства страны:

  • запрете плановых операций в медучреждениях;
  • создании 80 тыс. коек для COVID-больных;
  • развертывании временных госпиталей;
  • введении отдельного вида карантина ограничений на уикенд.


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