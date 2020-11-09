Минздрав планирует ввести в магазинах «приоритетные часы» для пенсионеров

https://racurs.ua/n146256-minzdrav-planiruet-vvesti-v-magazinah-prioritetnye-chasy-dlya-pensionerov.html

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Карантин в Украине постояннно видоизменяется. «Приоритетные часы раьоты» для пенсионеров во время карантина планирует ввести власть. В это время в магазинах вне очереди будут обслуживать пенсионеров.

Министерство здравоохранения договаривается с торговыми сетями о «приоритетных часах» с 10.00 до 12.00 для населения в возрасте после 60 лет.

О таких намерениях сообщает «Суспільне» со ссылкой на гендиректора директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости МЗ Ирину Руденко.

Такое решение позволит пожилым людям избегать большого скопления людей. При этом правительство не планирует ограничивать обслуживание пожилых людей в другое время, после 12.00.

Руденко сообщила, что в правительстве рассматривают и другие дополнительные ограничения, которые помогут сдерживать распространение COVID-19, но наиболее конструктивными мерами считают ограничение контактов и социальное дистанцирование.

Руденко заявила, что во время ранее анонсированного главой Минздрава «карантина выходного дня» власти ограничат работу заведений питания, ТРЦ и развлекательных заведений и оставят открытыми только объекты первоочередной необходимости, в частности, магазины и аптеки.

Напомним, что сегодня заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объявил о новых мерах, принятых на нескольких совещаниях топ-руководства страны: