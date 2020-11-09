КСУ не зміг розглянути справу про тлумачення положень Конституції в питанні землі

В КСУ заявили про зрив засідання 9 листопада. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n146258-ksu-ne-zmig-rozglyanuty-spravu-pro-tlumachennya-polojen-konstytuciyi-v-pytanni-zemli.html

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Конституційний суд України не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України.

У понеділок, 9 листопада, двоє суддів не прибули на засідання через хворобу. Ще двоє служителів Феміди пішли з засідання, коли КСУ почав розглядати «земельне» питання. В суді заявили про зрив засідання. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на суддю КСУ Ігоря Сліденка.

За його словами, залу засідань покинули судді, які начебто орієнтовані на Офіс президента. Через такі дії КСУ 9 листопада не зміг нічого розглянути.

Також Сліденко додав, що до Конституційного суду досі ніхто не звернувся за роз’ясненнями його рішення про неконституційність покарання за недостовірне декларування.

Як відомо, 5 листопада КСУ через відсутність кворуму оголосив про перерву в розгляді цієї справи.

Нагадаємо, голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявив, що українська влада не зупинить процес передачі землі громадам навіть попри можливе рішення Конституційного суду про скасування земельної реформи.