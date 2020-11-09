Задержаны все диверсанты из группы, которая взрывала мосты на Донбассе (ФОТО)https://racurs.ua/n146260-zaderjany-vse-diversanty-iz-gruppy-kotoraya-vzryvala-mosty-na-donbasse-foto.htmlРакурс
Война на Донбассе сопровождалась, в частности, уничтожением боевиками инфраструктуры региона.
Сейчас уже задержаны или ликвидированы все участники самой активной диверсионной группы «Бергмана», которая за три месяца 2014 года подорвала пять мостов и заминировала еще четыре. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Возглавлял эту группу Валерий Бергман под позывным «Немец», в ее состав входили восемь человек — преимущественно местных жителей.
Координацию их деятельности осуществлял главарь так называемого «донского казачества», который сейчас является «командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР», отмечают в СБУ.
Самого Бергмана задержали в сентябре 2019 года вблизи Лисичанска. Он в течение пяти лет скрывался в лесах и заброшенных дачах на подконтрольной украинским властям территории.
От него была получена информация о расположении оборудованных боевиками на подконтрольной территории тайников со взрывчаткой и средствами поражения для диверсантов, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.
В результате в течение 2019−2020 лет восемь активных участников группы «Бергмана» задержали.
Только два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности, — подчеркивают в СБУ.
Из схронов «группы Бергмана» были изъяты:
- более 5 кг тротила;
- самодельное взрывное устройство с взрывчаткой в почти 2 кг в тротиловом эквиваленте;
- артиллерийский снаряд калибра 152 мм;
- автомат АК-74;
- 10 гранат;
- пистолет марки «Star model B»;
- почти 250 патронов различного калибра;
- три универсальные запалы к гранатам УЗРГМ.
Продолжается досудебное следствие.