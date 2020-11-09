Задержаны все диверсанты из группы «Бергмана», фото: «Я и закон»

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Война на Донбассе сопровождалась, в частности, уничтожением боевиками инфраструктуры региона.

Сейчас уже задержаны или ликвидированы все участники самой активной диверсионной группы «Бергмана», которая за три месяца 2014 года подорвала пять мостов и заминировала еще четыре. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Возглавлял эту группу Валерий Бергман под позывным «Немец», в ее состав входили восемь человек — преимущественно местных жителей.

Координацию их деятельности осуществлял главарь так называемого «донского казачества», который сейчас является «командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР», отмечают в СБУ.

Самого Бергмана задержали в сентябре 2019 года вблизи Лисичанска. Он в течение пяти лет скрывался в лесах и заброшенных дачах на подконтрольной украинским властям территории.

От него была получена информация о расположении оборудованных боевиками на подконтрольной территории тайников со взрывчаткой и средствами поражения для диверсантов, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.

В результате в течение 2019−2020 лет восемь активных участников группы «Бергмана» задержали.

Только два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности, — подчеркивают в СБУ.

Из схронов «группы Бергмана» были изъяты:

более 5 кг тротила;

самодельное взрывное устройство с взрывчаткой в ​​почти 2 кг в тротиловом эквиваленте;

артиллерийский снаряд калибра 152 мм;

автомат АК-74;

10 гранат;

пистолет марки «Star model B»;

почти 250 патронов различного калибра;

три универсальные запалы к гранатам УЗРГМ.

Продолжается досудебное следствие.