КПВВ на Донбассе. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n146261-rossiya-sorvala-otkrytie-novyh-kpvv-na-luganschine.html

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Новые пункты пропуска на линии разграничения не заработают 10 ноября, как было запланировано ранее.

10 ноября боевики, которые контролируют ОРЛО, должны были одновременно с украинской стороной открыть два новых КПВВ в Луганской области — в городах Счастье и Золотое. Однако открытие пунктов пропуска было сорвано Россией. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которое опубликовано на странице ТКГ в Facebook.

Отмечается, что срыв открытия КПВВ болезненно ударит по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения.

Создается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ В. В. Путин, — говорится в заявлении.

Тем временем в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что с 10 ноября заработают КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое». Пропуск пешеходов и машин будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 16.00. Лицам, которые будут передвигаться на подконтрольную украинскому правительству территорию, будут проводить температурный скрининг. Людям, которые хотят пересечь линию разграничения, нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 641 от 22 июля 2020 года, — отметили в штабе.

Напомним, об открытии новых контрольных пунктов въезда-выезда в городах Счастье и Золотое президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в июле этого года.