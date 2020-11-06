Зеленский с европейскими послами проинспектировал новый КПВВ на Донбассе, фото — ОП

https://racurs.ua/n146166-zelenskiy-s-poslami-stran-es-proinspektiroval-novyy-kpvv-na-donbasse-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский снова слетал на Донбасс. 6 ноября президент осмотрел контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Счастье», который начнет работу 10 ноября.

Он посетил КПВВ в Луганской области совместно с представителями нескольких дипломатических миссий.

С Зеленским на Донбасс слетали посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Франции Этьен де Понсен, Канады Лариса Галадза, спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, посол Швеции Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США Кристина Квин и заместитель посла Великобритании Николас Гаррокс.

Пункт «Счастье» начнет работу 10 ноября. Зеленский проехал на автобусе автомобильную часть КПВВ. Он посетил отделение «Ощадбанка», почту и Центр предоставления административных услуг, расположенные на КПВВ.

На КПВВ предусмотрели отдельную полосу для гуманитарных грузов. В Счастье отремонтировали мост через реку Северский Донец и завершают асфальтировать трассу Н-21.

К КПВВ протянут автобусный маршрут. Пункт будет пока пропускать исключительно пешеходов.

В будущем ежедневная пропускная способность в «Счастье» составит от 3 тыс. до 5 тыс. авто. Зеленский рассказал СМИ, что, согласно договоренностей, достигнутым в Париже и на заседаниях ТКГ, 10 ноября, кроме «Счастье», откроют КПВВ в Золотом.

Напомним, местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса предлагает провести 31 марта 2021 года подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ.