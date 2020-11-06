Зеленський із європейськими послами проінспектував новий КПВВ на Донбасі, фото — ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський знову злітав на Донбас. 6 листопада президент оглянув контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя», який розпочне роботу 10 листопада.

Він відвідав КПВВ у Луганській області разом з представниками кількох дипломатичних місій.

Із Зеленським на Донбас злітали посол Німеччини в Україні Анкаа Фельдгузен, Франції Етьєн де Понсен, Канади Лариса Галадза, спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, посол Швеції Тобіас Тиберг, тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін і заступник посла Великої Британії Ніколас Гаррокс.

Пункт «Щастя» розпочне роботу 10 листопада. Зеленський проїхав на автобусі автомобільну частину КПВВ. Він відвідав відділення «Ощадбанку», пошти і Центр надання адміністративних послуг, які розташовані на КПВВ.

На КПВВ передбачили окрему смуга для гуманітарних вантажів. У Щасті відремонтували міст через річку Сіверський Донець і завершують асфальтувати трасу Н-21.

До КПВВ протягнуть автобусний маршрут. КПВВ поки пропускатиме виключно пішоходів.

У майбутньому щоденна пропускна спроможність у «Щасті» становитиме від 3 тис. до 5 тис. авто. Зеленський розповів ЗМІ, що, відповідно до домовленостей, досягнутих на переговорах у Парижі та у ТКГ, 10 листопада, крім «Щастя», відкриють КПВВ «Золоте».

Нагадаємо, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу пропонує провести 31 березня 2021 року підготовлений українською стороною «План спільних кроків» для ТКГ.