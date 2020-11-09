Владимир Зеленский заразился COVID-19. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n146262-zelenskiy-zarazilsya-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус обнаружили у президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства заявил, что получил положительный тест на COVID-19. Отметил, что чувствует себя хорошо, а температура тела составляет 37,5. Об этом президент 9 ноября написал в Telegram.

Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо! — говорится в сообщении.

В Офисе президента пояснили, что глава государства чувствует себя хорошо, но идет на самоизоляцию. Президент будет исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. На Банковой заверили, что он будет иметь необходимые инструменты для работы и оборудование для связи.

Сейчас руководитель ОПУ Андрей Ермак, его заместители и работники офиса Зеленского сдают ПЦР-тесты. Юлия Ковалив, у которой ранее диагностировали COVID-19, уже получила отрицательный тест на коронавирус и возвращается к работе.

Как известно, летом президент Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, что «это страшно».

Через некоторое время о заражении коронавирусом сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. На собственной странице в Facebook он написал, что будет находиться на самоизоляции, но продолжит выполнять свои обязанности.

Напомним, в семье Зеленского уже болели коронавирусом. Летом COVID-19 заразились жена президента Елена Зеленская и их семилетний сын Кирилл.