Компенсация за карантин — что пообещали бизнесу в правительстве

https://racurs.ua/n146363-kompensaciya-za-karantin-chto-poobeschali-biznesu-v-kabmine.html

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Новые карантинные ограничения побудили Кабинет министров задуматься о компенсации для бизнеса.

На заседании Кабмина речь шла о представителях бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня.

На заседании правительства глава Кабмина пообещал восстановить и расширить следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

возможность применения механизма признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством, которое обговаривается с Торгово-промышленной палатой;

продолжение реализации программы доступных кредитов «5−7−9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в Украине продолжает действовать мораторий на проверки для бизнеса.

Ранее глава правительства заявил, что Кабмин пытался ввести модель карантинных мероприятий, которая обеспечит баланс между функционирования экономики и недопущением перегрузки медицинской системы. Против новой формы карантина выступило Министерство культуры.