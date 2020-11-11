Порядок оформления пенсии упростил Кабмин — детали

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Порядок оформления пенсии упростило правительство, введя процедуру «единого обращения». Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 11 ноября.

Кабмин поддержал решение о введении политики «единого обращения» в вопросе назначения пенсий. Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь будет работать политика одного обращения, — рассказал премьер Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, пенсионерам теперь не придется сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.

Люди просто будут обращаться в Пенсионный фонд, а дальше по заявлению самого ПФУ или органов социальной защиты будет открываться счет в банке. Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы, — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее при обращении в Пенсионный фонд Украины или в органы социальной защиты населения украинцам нужно было самостоятельно открывать счет в банке или выбирать «Укрпочту». Большинство граждан пользовались «Укрпочтой» во избежание бюрократической волокиты. Сейчас Кабмин разрешил получать пенсию, субсидию или другую денежную помощь сразу на текущий банковский счет.

Кроме этого, правительство с доработкой приняло решение о старте пилотного проекта Единой информационной системы социальной сферы.

Этот проект предусматривает:

создание единой централизованной базы социальной сферы путем интеграции всех реестров — единого реестра получателей социальных услуг государства;

устранение дублирования процессов и функций в социальной сфере;



переход учреждений соцсферы на электронный документооборот.

В правительстве убеждены, что новый подход повысит эффективность социальной сферы и поможет увеличить поддержку тех, кто в ней действительно нуждается, а также позволит отказаться от очередей и бумажных документов.