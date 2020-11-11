Порядок призначення пенсії спростив уряд, запровадивши «єдине звернення»

https://racurs.ua/ua/n146362-poryadok-pryznachennya-pensiyi-sprostyv-uryad-zaprovadyvshy-iedyne-zvernennya.html

Ракурс

Порядок призначення пенсії спростив уряд, запровадивши процедуру «єдиного звернення». Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів 11 листопада.

Уряд підтримав рішення про запровадження політики «єдиного звернення» у питанні призначення пенсій. Відтепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, потім у банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Адже працюватиме політика одного звернення, — розповів прем'єр Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, відтепер пенсіонери менше стикатимуться з бюрократією та обтяжливими процедурами.

Люди просто звертатимуться в Пенсійний фонд, а далі за зверненням самого ПФУ чи органів соціального захисту відкриватиметься рахунок у банку. Це ще один крок для спрощення роботи соціальної сфери, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше при зверненні до Пенсійного Фонду України чи органів соціального захисту населення українцям потрібно самостійно відкривати рахунок у банку або обирати «Укрпошту». Більшість громадян обирали «Укрпошту», щоб уникнути зайвого бюрократичного процесу. Зараз Кабмін дозволив отримувати пенсію, житлову субсидію чи іншу грошову допомогу одразу на поточний банківський рахунок.

Окрім цього, уряд з доопрацюванням ухвалив рішення про старт пілотного проекту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Цей проект передбачає:

створення єдиної централізованої бази соціальної сфери шляхом інтеграції всіх реєстрів — єдиного реєстру отримувачів соціальних послуг держави;

усунення дублювання процесів і функцій в соціальній сфері;



перехід інституцій соціальної сфери на електронний документообіг.

В уряді переконані, що новий підхід підвищить ефективність соціальної сфери та допоможе збільшити підтримку тих, хто її дійсно потребує, а також дозволить відмовитися від черг і паперових документів.