Режисер «Атлантиди» відмовився від ордена Зеленського. Фото: meest-online.com

https://racurs.ua/ua/n146361-rejyser-atlantydy-vidmovyvsya-vid-ordena-zelenskogo.html

Ракурс

Валентин Васянович, український режисер, оператор, сценарист і продюсер відмовився від ордена «За заслуги» 3 ступеня.

Він зазначив, що це не політичне рішення, а цехова солідарність та етика. Про це режисер повідомив LB.ua.

Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 9 листопада.

За словами режисера, він не може прийняти державну нагороду, бо протестує проти відкриття кримінальних проваджень щодо більшості кіновиробників.

Як зауважив Васянович, ці справи переважно стосуються тих, хто представляли Україну на міжнародній арені.

Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує «за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність», а іншою — відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика, — коментує Васянович.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український фільм «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича опинився серед претендентів на номінацію Премії Європейської кіноакадемії. Фільм «Атлантида» розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з РФ і повернення окупованих територій.

Крім того, український оскарівський комітет висунув антиутопічну драму «Атлантида» режисера Васяновича на здобуття престижної американської кінопремії «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».