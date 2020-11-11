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Правила дорожнього руху оновив Кабмін — що змінилося
Правила дорожнього руху оновив Кабмін — що змінилосяhttps://racurs.ua/ua/n146360-pravyla-dorojnogo-ruhu-onovyv-kabmin-scho-zminylosya.htmlРакурс
Зміни до правил дорожнього руху вніс під час засідання у середу, 11 листопада, Кабінет міністрів України під головуванням Дениса Шмигаля.
Зокрема, до ПДР 2020 внесено наступні зміни:
дозволяється рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів;
запроваджується обов’язкове використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями піших учасників дорожнього руху.
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