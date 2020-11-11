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Ракурс
Правила дорожнього руху оновив Кабмін — що змінилося

Правила дорожнього руху оновив Кабмін — що змінилося

11 лис 2020, 15:22
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Зміни до правил дорожнього руху вніс під час засідання у середу, 11 листопада, Кабінет міністрів України під головуванням Дениса Шмигаля.

Зокрема, до ПДР 2020 внесено наступні зміни:

  • дозволяється рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів;

  • запроваджується обов’язкове використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями піших учасників дорожнього руху.

Інші зміни «Ракурс» пропонує переглянути у таблиці:

ПДР 2020

ПДР 2020

ПДР 2020

ПДР 2020


ПДР 2020

ПДР 2020

Джерело: Ракурс


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