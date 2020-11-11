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Правила дорожного движения обновил Кабмин — что изменилось
Правила дорожного движения обновил Кабмин — что изменилосьhttps://racurs.ua/n146360-pravila-dorojnogo-dvijeniya-obnovil-kabmin-chto-izmenilos.htmlРакурс
Изменения в Правила дорожного движения внес на заседании в среду, 11 ноября, Кабинет министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля.
В частности, в ПДД внесены следующие изменения:
разрешается движение велосипедистов полосой движения для маршрутных транспортных средств;
вводится обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения.
С остальными изменениями «Ракурс» предлагает ознакомиться в таблице:
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