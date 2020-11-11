Правила дорожного движения обновил Кабмин — что изменилось

https://racurs.ua/n146360-pravila-dorojnogo-dvijeniya-obnovil-kabmin-chto-izmenilos.html

Ракурс

Изменения в Правила дорожного движения внес на заседании в среду, 11 ноября, Кабинет министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля.

В частности, в ПДД внесены следующие изменения:

разрешается движение велосипедистов полосой движения для маршрутных транспортных средств;

вводится обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения.

С остальными изменениями «Ракурс» предлагает ознакомиться в таблице: