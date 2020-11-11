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Правила дорожного движения обновил Кабмин — что изменилось

Правила дорожного движения обновил Кабмин — что изменилось

11 ноя 2020, 15:22
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Изменения в Правила дорожного движения внес на заседании в среду, 11 ноября, Кабинет министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля.

В частности, в ПДД внесены следующие изменения:

  • разрешается движение велосипедистов полосой движения для маршрутных транспортных средств;

  • вводится обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения.

С остальными изменениями «Ракурс» предлагает ознакомиться в таблице:

ПДД 2020

ПДД 2020

ПДД 2020

ПДД 2020


ПДД 2020

ПДД 2020

Источник: Ракурс


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