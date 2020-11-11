Электрошокерами полиция будет «воспитывать» нарушителей карантина — Аваков раскрыл детали

https://racurs.ua/n146359-zakonoproekt-ob-elektroshokerah-dlya-policii-soglasoval-kabmin-avakov-ozvuchil-detali.html

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Законопроект о применении полицейскими электрошокеров согласовал Кабинет министров Украины на заседании 11 ноября.

Согласно обновленной версии законопроекта, правоохранители смогут использовать электрошокер при:

задержании лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающему при этом физическое противодействие полицейскому;

задержании лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающемуся убежать;

задержании лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающемуся убежать из-под стражи;

задержании вооруженного лица, угрожающего применить оружие и другие предметы, которые несут угрозу жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства рассказал, что в течение двух лет его ведомство изучало вопрос применения правоохранителями электрошокеров, учитывая опыт развитых стран. По мнению министра, электрошокеры станут альтернативой огнестрельному оружию.

Полицейский может применять электрошокер для отражения нападения… В большинстве цивилизованных стран используют электрошокеры как предупредительное средство вместо огнестрельного оружия, чтобы снизить число жертв, — отметил Аваков.

Напомним, сейчас электрошокер можно использовать только в случаях отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью людей.