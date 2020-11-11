Законопроект про електрошокери для поліції погодив Кабмін — Аваков озвучив деталі

https://racurs.ua/ua/n146359-zakonoproekt-pro-elektroshokery-dlya-policiyi-pogodyv-kabmin-avakov-ozvuchyv-detali.html

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Законопроект щодо застосування поліцейськими електрошокерів погодив Кабінет міністрів України на засіданні 11 листопада.

Згідно з оновленою версією законопроекту, правоохоронці зможуть використовувати електрошокер при:

затриманні особи, яка вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

затриманні особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

затриманні особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

затриманні озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю та інші предмети, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання уряду розповів, що впродовж двох років його відомство вивчало питання застосування правоохоронцями електрошокерів, зважаючи на досвід розвинених країн. На думку міністра, електрошокери стануть альтернативою застосуванню вогнепальної зброї.

Поліцейський може застосовувати електрошокер для відбиття нападу… У більшості цивілізованих країн використовують електрошокери як попереджувальний засіб замість вогнепальної зброї, щоб знизити кількість жертв, — зазначив Аваков.

Нагадаємо, нині електрошокер можна використовувати лише у випадках відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю чи здоров’ю людей.