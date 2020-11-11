895 млн грн на кисень для СОVID-лікарень виділив уряд

https://racurs.ua/ua/n146358-895-mln-grn-na-kysen-dlya-sovid-likaren-vydilyv-uryad.html

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895 млн грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією СОVID-19, виділив у середу Кабінет міністрів України.

Про це на засіданні 11 листопада повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Уряд зосереджений на тому, аби медична система справилася з пандемією коронавірусу і потоком хворих. Для цього сьогодні ухвалимо рішення про виділення додатково 895 млн грн для забезпечення киснем ліжкового фонду лікарень, — заявив Шмигаль.

Також глава уряду повідомив, що Кабмін перебуває на постійному контакті з очільниками обласних адміністрацій та керівниками органів охорони здоров’я.

Чітко усім було наголошено про неприпустимість відсутності результату по забезпеченню лікарень усім необхідним, оскільки уряд виділяє кошти, — додав глава Кабміну.

Окрім цього, Шмигаль запевняє, що уряд готовий підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня.