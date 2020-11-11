895 млн грн на кисень для СОVID-лікарень виділив уряд

895 млн грн на кисень для СОVID-лікарень виділив урядhttps://racurs.ua/ua/n146358-895-mln-grn-na-kysen-dlya-sovid-likaren-vydilyv-uryad.htmlРакурс
895 млн грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією СОVID-19, виділив у середу Кабінет міністрів України.
Про це на засіданні 11 листопада повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
Уряд зосереджений на тому, аби медична система справилася з пандемією коронавірусу і потоком хворих. Для цього сьогодні ухвалимо рішення про виділення додатково 895 млн грн для забезпечення киснем ліжкового фонду лікарень, — заявив Шмигаль.
Також глава уряду повідомив, що Кабмін перебуває на постійному контакті з очільниками обласних адміністрацій та керівниками органів охорони здоров’я.
Чітко усім було наголошено про неприпустимість відсутності результату по забезпеченню лікарень усім необхідним, оскільки уряд виділяє кошти, — додав глава Кабміну.
Окрім цього, Шмигаль запевняє, що уряд готовий підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня.
Економіка не витримає повного локдауну. Тому уряд та Міністерство охорони здоров’я разом з епідеміологами, аналітиками та представниками бізнесу розробило зміни до постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні карантину вихідного дня, — резюмував очільник уряду.