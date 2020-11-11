Карантин на вихідні затвердив Кабмін — суть нових заборон

https://racurs.ua/ua/n146357-karantyn-na-vyhidni-zatverdyv-kabmin-sut-novyh-zaboron.html

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Карантин вихідного дня запровадив Кабінет міністрів 11 листопада. Він розпочне діяти вже з найближчого вікенду — 14 листопада. Термін дії карантину — до 30 листопада.

Зміни вносяться у постанову № 641. У вихідні дні — з 00.00 суботи до 00.00 понеділка працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції. А ось ресторани, кафе або інші заклади харчування віідкриються виключно на виніс.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що розважальні заходи будуть заборонені.

У цей період буде заборонено:

проведення масових, культурних, релігійних, концертних заходів за участі понад 20 осіб;

приймання відвідувачів закладами громадського харчування, але з можливістю торгівлі на виніс;

приймання відвідувачів у торговельних центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування населення, крім магазинів, 60% площі яких призначено для торгівлі.

Також уряд пропонує обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів та встановити пріоритетний час з 10.00 до 11.00 для обслуговування осіб похилого віку та інвалідів у центрах надання адмінпослуг, адже вони знаходяться у зоні ризику.

Водночас свою діяльність продовжать заклади, які надають фінансові послуги, послуги інкасації, послуги почтового зв’язку, а також медичні послуги.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін намагався запровадити модель карантинних заходів, яка забезпечить баланс між функціонування економіки і недопущенням перевантаження медичної системи. Раніше проти нової форми карантину виступило Міністерство культури.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд «готовий підставити плече», щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Біля Кабінету міністрів та в інших містах країни проходили акції рестораторів «Маю право працювати» проти запровадження карантину вихідного дня.

Мінкульт виступив проти його введення, а президент Володимир Зеленський зазначав, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможуть уникнути жорсткого локдауну.