Карантин на вікенд — Шмигаль пообіцяв компенсувати втрати підприємців, фото — Суспільне

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Карантин на вікенд планує найближчим часом оголосити в Україні Кабінет міністрів. Очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль пообіцяв частково компенсувати втрати підприємців від нього.

Плани уряду щодо нових обмежень вже розкритикували представники ресторанного бізнесу та культури, тому Шмигаль заявив на своїй сторінці у Фейсбук, що уряд «готовий підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня».

Прем'єр повідомив, що Кабмін відновить та розширить такі програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацюють механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

11 листопада Кабмін розгляне зміни до постанови № 641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Шмигаль заявив, що уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить баланс між функціонування економіки і недопущенням перевантаження медичної системи. Раніше проти нової форми карантину виступило Міністерство культури.