Карантин на уикенд — Шмыгаль пообещал компенсировать потери предпринимателей

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Карантин на уикенд планирует в ближайшее время объявить в Украине Кабинет министров. Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль пообещал частично компенсировать потери предпринимателей от него.

Планы правительства по поводу новых ограничений уже раскритиковали представители ресторанного бизнеса и культуры, поэтому Шмыгаль заявил на своей странице в Фейсбук, что правительство «готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня».

Премьер сообщил, что Кабмин восстановит и расширит такие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой отработают механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

11 ноября Кабмин рассмотрит изменения в постановление № 641, предусматривающие усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов.

Шмыгаль заявил, что правительство после консультаций с бизнесом и экспертами избрало ​​модель карантинных мероприятий, которая обеспечит баланс между функционированием экономики и недопущением перегрузки медицинской системы. Ранее против новой формы карантина выступило Министерство культуры.