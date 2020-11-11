Карантин на уикенд — Шмыгаль пообещал компенсировать потери предпринимателейhttps://racurs.ua/n146339-karantin-na-uikend-shmygal-poobeschal-kompensirovat-poteri-predprinimateley.htmlРакурс
Карантин на уикенд планирует в ближайшее время объявить в Украине Кабинет министров. Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль пообещал частично компенсировать потери предпринимателей от него.
Планы правительства по поводу новых ограничений уже раскритиковали представители ресторанного бизнеса и культуры, поэтому Шмыгаль заявил на своей странице в Фейсбук, что правительство «готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня».
Премьер сообщил, что Кабмин восстановит и расширит такие программы поддержки:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице;
- выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;
- вместе с Торгово-промышленной палатой отработают механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.
11 ноября Кабмин рассмотрит изменения в постановление № 641, предусматривающие усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов.
Шмыгаль заявил, что правительство после консультаций с бизнесом и экспертами избрало модель карантинных мероприятий, которая обеспечит баланс между функционированием экономики и недопущением перегрузки медицинской системы. Ранее против новой формы карантина выступило Министерство культуры.