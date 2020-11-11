Опублікували перше за два місяці фото Кернеса з лікарні у Берліні, фото —Суспільне

https://racurs.ua/ua/n146338-opublikuvaly-pershe-za-dva-misyaci-foto-kernesa-z-likarni-u-berlini.html

Ракурс

Фото Геннадія Кернеса, міського голови Харкова, опублікували в мережі. Його товариш Павло Фукс сфотографував мера у клініці в Берліні, де той перебуває з вересня.

Це перше фото харківського міського голови з часу його госпіталізації у вересні. Кернес на ньому із відкритими очима, але під'єднаний до зонду.

Фукс у своєму Телеграм-каналі написав, що на ньому Кернес зі своїм пасинком Родіоном Гайсинським.

Фото підписано, йдеться про те, що Кернес «передає привіт усім харків’янам, і особливо тим, хто його загубив».

Нагадаємо, що 9 листопада на сайті Національної поліції Харківщини з’явилося повідомлення про відкриття правоохоронцями кримінальної справи про зникнення 61-річного чоловіка. Її відкрили після заяви голови молодіжної організації і прихильника ОПЗЖ Артура Газієва, який на місцевих виборах агітував за опонента Кернеса Олександра Фельдмана. Вранці у МВС повідомили, що справу закрили, а відкривали її, бо так вимагав закон. Повідомлення зникло із сайту правоохоронців.

Кернеса востаннє бачили на публіці 23 серпня. У середині вересня у мерії повідомили, що міського голову госпіталізували з коронавірусом, а за тиждень його у кисневій капсулі доправили до німецької клініки «Шаріте».

На початку листопада Кернеса визнали переобраним міським головою Харкові. Він вже у першому турі переміг (60,34% голосів) представника ОПЗЖ Фельдмана. У мерії заявили, що Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, щоб скласти присягу на першій сесії новообраної міської ради.