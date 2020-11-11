Опубликовали первое за два месяца фото Кернеса из больницы в Берлине, фото —Суспільне

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Ракурс

Фото Геннадия Кернеса, городского головы Харькова, опубликовали в сети. Его товарищ Павел Фукс сфотографировал мэра в клинике в Берлине, где он находится с сентября.

Это первое фото харьковского городского головы с момента его госпитализации в сентябре. Кернес на нем с открытыми глазами, но подключен к зонду.

Фукс в своей Телеграмм-канале написал, что на нем Кернес со своим пасынком Родионом Гайсинским.

Фото подписано, говорится о том, что Кернес «передает привет всем харьковчанам, и особенно тем, кто его потерял».

Напомним, что 9 ноября на сайте Национальной полиции Харьковщины появилось сообщение об открытии правоохранителями уголовного дела об исчезновении 61-летнего мужчины. Его открыли после заявления председателя молодежной организации и сторонника ОПЗЖ Артура Газиева, который на местных выборах агитировал за оппонента Кернеса Александра Фельдмана. Утром 10 ноября в МВД сообщили, что дело закрыли, а открывали его, поскольку так требовал закон. Сообщение исчезло с сайта правоохранителей.

Кернеса в последний раз видели на публике 23 августа. В середине сентября в мэрии сообщили, что мэра госпитализировали с коронавирусом, а через неделю его в кислородной капсуле доставили в немецкую клинику «Шарите».

В начале ноября Кернеса признали переизбранным мэром Харькове. Он уже в первом туре победил (60,34% голосов) представителя ОПЗЖ Фельдмана. В мэрии заявили, что Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, чтобы принести присягу на первой сессии новоизбранного городского совета.