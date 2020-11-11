На «откате» за ремонт дорог поймали новоизбранного «слугу»-главу ОТО на Закарпатье, фото — СБУ

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Взятку за заключение дорогу ремонта местных дорог требовал новообораний глава общины на Закарпатье. Главу Воловецкой ОТО Служба безопасности Украины задержала 10 ноября во время получения денег за коррупционную схему по восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

В пресс-службе СБУ сообщили, что чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора.

В Генпрокуратуре сообщили, что председатель ОТО требовал от руководителя частной фирмы 80 тыс. грн «отката».

В случае отказа платить чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи «отката» чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержание чиновника от СН прокомментировали и в Офисе президента. Пресс-служба Банковой напомнила о том, что «времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, остались в прошлом».

В начале ноября за взятку задержали заместителя председателя Закарпатского областного совета. Чиновник требовал 560 тыс. долл. отката от подрядчика за беспрепятственное строительство объектов проекта президента «Велике будівництво» на территории области. В коррупционный схеме также был задействован один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции.