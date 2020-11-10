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11 ноября отмечается Всемирный день шопинга
11 ноября отмечается Всемирный день шопингаhttps://racurs.ua/n146336-11-noyabrya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-shopinga.htmlРакурс
11 ноября — 316-й день в григорианском календаре. До конца года остается 50 дней.
Именины
11 ноября отмечают Анастасия, Авраамий, Евгений, Мария, Клавдий, Астерий, Неон, Феонила, Анна, Мартин.
В православной церкви 11 ноября почитается память двух святых — Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки.
11 ноября также отмечают праздник пастухов. Святая Анастасия — покровительница пастухов — помогает в работе с шерстяной пряжей и заботится о баранах и овцах, а также о тех, кто работает с овечьей шерстью. В этот день заканчивали стричь овец. Овцеводов 11 ноября угощали гостинцами.
Всемирный день шопинга
11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Это новый праздник, который в 2009 году основала гигантская онлайн-площадка из Китая Alibaba Group. На Всемирный день шопинга проводятся массовые распродажи, а скидки в 50% стали нормой.
День памяти погибших в Первой мировой войне
11 ноября во всем мире отмечается День памяти погибших в Первой мировой войне. В этот в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, знаменовавшее капитуляцию Германии перед Антантой и завершение Первой мировой войны, длившейся четыре года и три месяца. Тогда война унесла жизни почти 10 млн человек, около 22 млн — получили ранения.
Народные приметы 11 ноября
Если в этот день хозяин стада отблагодарит пастуха, то целый год его овцы будут целыми и невредимыми.
Прежде чем приступить к стрижке овец, нужно взять кусочек шерсти и вложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.
Если волки рыщут по полям, то будет беда. Возможен неурожай, голод или война.
Чтобы семья была крепкой и дружной, 11 ноября все ее члены должны собраться вместе.
Если девушка в этот день оденет коралловое ожерелье, то будет счастливой и любимой. А если ожерелье повесить дома на видном месте, то жилье будет защищено от злых духов.
Этот день не стоит проводить в компании малознакомых людей — возможны ссоры на ровном месте.
11 ноября: погодные приметы
Обычно 11 ноября ветер усиливается.
Если идет снег или дождь, то на Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.
Низко движутся облака по небу — к похолоданию.
Если ночью иней, то в день снега не будет.
Голуби воркуют — к хорошей погоде.
Человек, рожденный 11 ноября, будет хорошо понимать животных. Он может стать пастухом. Люди, появившиеся на свет в этот день, проживут долгую жизнь.
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