11 ноября отмечается Всемирный день шопинга

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Ракурс

11 ноября — 316-й день в григорианском календаре. До конца года остается 50 дней.

Именины

11 ноября отмечают Анастасия, Авраамий, Евгений, Мария, Клавдий, Астерий, Неон, Феонила, Анна, Мартин.

В православной церкви 11 ноября почитается память двух святых — Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки.

11 ноября также отмечают праздник пастухов. Святая Анастасия — покровительница пастухов — помогает в работе с шерстяной пряжей и заботится о баранах и овцах, а также о тех, кто работает с овечьей шерстью. В этот день заканчивали стричь овец. Овцеводов 11 ноября угощали гостинцами.

Всемирный день шопинга

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Это новый праздник, который в 2009 году основала гигантская онлайн-площадка из Китая Alibaba Group. На Всемирный день шопинга проводятся массовые распродажи, а скидки в 50% стали нормой.

День памяти погибших в Первой мировой войне

11 ноября во всем мире отмечается День памяти погибших в Первой мировой войне. В этот в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, знаменовавшее капитуляцию Германии перед Антантой и завершение Первой мировой войны, длившейся четыре года и три месяца. Тогда война унесла жизни почти 10 млн человек, около 22 млн — получили ранения.

Народные приметы 11 ноября

Если в этот день хозяин стада отблагодарит пастуха, то целый год его овцы будут целыми и невредимыми.

Прежде чем приступить к стрижке овец, нужно взять кусочек шерсти и вложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

Если волки рыщут по полям, то будет беда. Возможен неурожай, голод или война.

Чтобы семья была крепкой и дружной, 11 ноября все ее члены должны собраться вместе.

Если девушка в этот день оденет коралловое ожерелье, то будет счастливой и любимой. А если ожерелье повесить дома на видном месте, то жилье будет защищено от злых духов.

Этот день не стоит проводить в компании малознакомых людей — возможны ссоры на ровном месте.

11 ноября: погодные приметы