11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу

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Ракурс

11 листопада — 316-й день у григоріанському календарі. До кінця року залишається 50 днів.

Іменини

11 листопада святкують Анастасія, Авраамій, Євген, Марія, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна, Мартин

У православній церкві 11 листопада вшановується пам’ять двох святих — Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки.

11 листопада також відзначають свято вівчарів. Свята Анастасія — покровителька вівчарів — допомагає в роботі з вовняною пряжею та піклується про баранів і овець, а також про тих, хто виготовляє вироби з овечої вовни. Цього дня закінчували стригти овець. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями.

Всесвітній день шопінгу

11 листопада відзначається Всесвітній день шопінгу. Це нове свято, яке у 2009 році започаткував гігантський онлайн-майданчик з Китаю Alibaba Group. На Всесвітній день шопінгу проводять масові розпродажі, а знижки в 50% стали нормою.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

В цей день у всьому світі також відзначається День пам’яті загиблих у Першій світовій війні. 11 листопада 1918 року було підписано Комп'єнське перемир’я, що знаменувало капітуляцію Німеччини перед Антантою та завершення Першої світової війни, яка тривала чотири роки і три місяці. Тоді війна забрала життя майже 10 млн осіб, близько 22 млн — дістали поранень.

Народні прикмети 11 листопада

Якщо в цей день господар стада віддячить пастуху, то цілий рік його вівці будуть цілими і неушкодженими.

Перш ніж приступити до стрижки овець, потрібно взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.

Якщо вовки нишпорять по полях, то буде біда. Можливий неврожай, голод чи війна.

Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.

Якщо дівчина в цей день одягне коралі, то буде щасливою і коханою. А якщо намисто повісити вдома на видному місці, то житло буде захищене від злих духів.

Цей день не варто проводити в компанії малознайомих людей — можливі сварки на рівному місці.

11 листопада: прикмети погоди