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Ракурс
11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу

11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу

10 лис 2020, 23:00
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11 листопада — 316-й день у григоріанському календарі. До кінця року залишається 50 днів.

Іменини

11 листопада святкують Анастасія, Авраамій, Євген, Марія, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна, Мартин

У православній церкві 11 листопада вшановується пам’ять двох святих — Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки.

11 листопада також відзначають свято вівчарів. Свята Анастасія — покровителька вівчарів — допомагає в роботі з вовняною пряжею та піклується про баранів і овець, а також про тих, хто виготовляє вироби з овечої вовни. Цього дня закінчували стригти овець. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями.

11 листопада — яке свято сьогодні

Всесвітній день шопінгу

11 листопада відзначається Всесвітній день шопінгу. Це нове свято, яке у 2009 році започаткував гігантський онлайн-майданчик з Китаю Alibaba Group. На Всесвітній день шопінгу проводять масові розпродажі, а знижки в 50% стали нормою.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

В цей день у всьому світі також відзначається День пам’яті загиблих у Першій світовій війні. 11 листопада 1918 року було підписано Комп'єнське перемир’я, що знаменувало капітуляцію Німеччини перед Антантою та завершення Першої світової війни, яка тривала чотири роки і три місяці. Тоді війна забрала життя майже 10 млн осіб, близько 22 млн — дістали поранень.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Народні прикмети 11 листопада

  • Якщо в цей день господар стада віддячить пастуху, то цілий рік його вівці будуть цілими і неушкодженими.

  • Перш ніж приступити до стрижки овець, потрібно взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.

  • Якщо вовки нишпорять по полях, то буде біда. Можливий неврожай, голод чи війна.

  • Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.

  • Якщо дівчина в цей день одягне коралі, то буде щасливою і коханою. А якщо намисто повісити вдома на видному місці, то житло буде захищене від злих духів.

  • Цей день не варто проводити в компанії малознайомих людей — можливі сварки на рівному місці.

11 листопада: прикмети погоди

  • Зазвичай 11 листопада вітер посилюється.

  • Якщо йде сніг або дощ, то на Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.

  • Низько рухаються хмари по небу — до похолодання.

  • Якщо вночі іній, то в день снігу не буде.

  • Голуби воркують — до хорошої погоди.


  • Людина, народжена 11 листопада, буде добре розуміти тварин. Вона може стати пастухом. Люди, що з’явилися на світ в цей день, проживуть довге життя.

Джерело: Ракурс


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