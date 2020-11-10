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Ракурс
Коронавірус забрав життя тещі Порошенко

Коронавірус забрав життя тещі Порошенко

10 лис 2020, 22:38
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Мати Марини Порошенко померла від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це 10 листопада повідомив у Фейсбук п’ятий президент України, нардеп від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам’ять, — написав Порошенко.


На минулому тижні Порошенко повідомляв про тяжкий перебіг хвороби у своєї тещі, яка захворіла на COVID-19.

Нагадаємо, 29 вересня політик заявив, що також підхопив коронавірус. 3 жовтня Марина Порошенко розповіла, що нардепа госпіталізували із двостороннім запаленням легень. 12 жовтня Порошенка виписали з лікарні.

Джерело: Ракурс


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