Коронавірус забрав життя тещі Порошенко

https://racurs.ua/ua/n146335-koronavirus-zabrav-jyttya-teschi-poroshenko.html

Ракурс

Мати Марини Порошенко померла від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це 10 листопада повідомив у Фейсбук п’ятий президент України, нардеп від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам’ять, — написав Порошенко.

На минулому тижні Порошенко повідомляв про тяжкий перебіг хвороби у своєї тещі, яка захворіла на COVID-19.

Нагадаємо, 29 вересня політик заявив, що також підхопив коронавірус. 3 жовтня Марина Порошенко розповіла, що нардепа госпіталізували із двостороннім запаленням легень. 12 жовтня Порошенка виписали з лікарні.