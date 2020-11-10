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Ракурс
Коронавирус унес жизнь тещи Порошенко

Коронавирус унес жизнь тещи Порошенко

10 ноя 2020, 22:38
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Мать Марины Порошенко умерла от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом 10 ноября сообщил в Фейсбук пятый президент Украины, нардеп от «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память, — написал Порошенко.


На прошлой неделе Порошенко сообщал о тяжелом течении болезни у своей тещи, которая заболела COVID-19.

Напомним, 29 сентября политик заявил, что также подхватил коронавирус. 3 октября Марина Порошенко рассказала, что нардепа госпитализировали с двусторонним воспалением легких. 12 октября Порошенко выписали из больницы.

Источник: Ракурс


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