Коронавирус унес жизнь тещи Порошенко

https://racurs.ua/n146335-koronavirus-unes-jizn-teschi-poroshenko.html

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Мать Марины Порошенко умерла от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом 10 ноября сообщил в Фейсбук пятый президент Украины, нардеп от «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память, — написал Порошенко.

На прошлой неделе Порошенко сообщал о тяжелом течении болезни у своей тещи, которая заболела COVID-19.

Напомним, 29 сентября политик заявил, что также подхватил коронавирус. 3 октября Марина Порошенко рассказала, что нардепа госпитализировали с двусторонним воспалением легких. 12 октября Порошенко выписали из больницы.