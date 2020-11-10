ДТП в Одессе — авто влетело в остановку, четыре пострадавших — новости Одессы

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ДТП в Одессе произошло вечером 10 ноября — на проспекте Небесной Сотни легковой автомобиль влетел в остановку, где в тот момент находились люди. По меньшей мере четыре человека получили ранения.

Как сообщают очевидцы, автомобиль «Тойота» на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Одессе. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на остановку общественного транспорта.

В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице. Решается вопрос о правовой квалификации события, — отметили в Нацполиции Одесской области.

Водитель проходит медицинский осмотр — его проверяют на наличие алкоголя в крови.

Как отмечают местные СМИ, сообщение об аварии поступило в 18.30. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии. Водитель «Тойоты» 1971 года рождения сообщил правоохранителям, что он, избегая столкновения с авто «БМВ», принял вправо и зацепил бордюр, после этого его автомобиль вылетел на остановку. Полиция проверяет видео с камер наблюдения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Продолжается расследование инцидента.

Напомним, в Харькове 6 ноября столкнулись две иномарки, одну из них от удара отбросило в здание остановки общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пять человек.