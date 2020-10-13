Пьяный водитель совершил ДТП в Харькове, фото: «ХС • Харьков»

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Ракурс

В Харькове пьяный водитель протаранил пивной киоск.

Инцидент произошел 12 октября, около 22.00 на улице Мира. Об этом сообщает «Суспільне.Харків» со ссылкой на патрульную полицию Харьковской области.

Отмечается, что водитель, находясь за рулем автомобиля Mercedes, столкнулся с автомобилем Mazda, после чего управляемое им транспортное средство вылетел на обочину и въехало в киоск.

Травмированных в результате этого ДТП нет.

Тестирование водителя на алкоголь пришлось проводить дважды, поскольку алкотестер показал превышение предельно допустимой нормы в 6.0 промилле. Поэтому водителя доставили в учреждение здравоохранения, где врач-нарколог подтвердил у него состояние опьянения.

Сколько именно промилле показала проведенная в медучреждении экспертиза, в полиции не сообщили.

По виновника ДТП составлены админпротоколы по двум статьям:

«Нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП»;

«Управление в состоянии алкогольного опьянения».

Ему могут грозить штраф в размере до 10,2 тыс. грн или лишение водительских прав сроком до одного года.

Напомним, в феврале 2019 года в Киеве в магазин влетел автобус с пассажирами.